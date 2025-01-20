القبض على مروج مخدرات بالمنستير وحجز 1935 قرصا مخدرا من نوع «إيريكا» بحوزته

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمكنين (ولاية سوسة)، من القبض على مروج مخدرات، وحجز 1935 قرصا مخدرا من نوع « إيريكا » في منزله.

وأوضحت الادارة العامة للأمن الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين، أنه على إثر توفر معلومات تفيد بتحوز شخص على كمية من الأقراص المخدرة بغاية ترويجها بالجهة، تنقلت الوحدات الأمنية المذكورة رفقة مصلحة شرطة النجدة بإقليم الأمن الوطني بالمنستير إلى منزله بعد التنسيق مع النيابة العمومية، أين تم القبض عليه وحجز المخدرات المذكورة وميزانين إلكترونيين.

وأكدت أنه باستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بالمروج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، والأبحاث متواصلة.

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