نابل: القبض على مروج مخدرات بحوزته 750 قرصا مخدرا نوع «ايريكا»

أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أنه أثناء قيام أعوان مصلحة شرطة النجدة بإقليم الأمن الوطني بنابل في حدود الساعة 18.15 مساء بدورية لصالح الأمن العام، توفرت معلومات مفادها تحوز شخص من ذوي السوابق العدلية في مجال ترويج المخدرات على كمية من الأقراص المخدرة ينوي ترويجها في الأوساط الشبابية.

وتم في الحين إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وتحديد مكان تواجده والقبض عليه بعد نصب كمين محكم له والذي بتفتيشه تم العثور على عدد 750 قرص مخدر نوع ايريكا، بعرض هويته على الناظم الآلي تبين أنه محل 03 مناشير تفتيش من أجل « العنف الشديد والسكر والتشويش ».

وباقتياده الى مقر الوحدة الأمنية ومراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل « مسك واستهلاك وترويج أقراص مخدرة » ومواصلة الأبحاث.

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