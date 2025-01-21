القبض على مروّجي مخدّرات بمحيط المؤسسات التربوية والجامعيّة بالعوينة والمهديّة

تمكّنت الوحدات الأمنية بكلّ من منطقة العوينة (تونس الكبرى) وولاية المهديّة من إلقاء القبض على أشخاص يروّجون المخدّرات بمحيط المؤسسّات التربويّة وبإحدى المؤسسات الجامعيّة.

وأفاد بلاغ للإدارة العامّة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، بأنّ فرقة الأمن السياحي بالمهدية تمكّنت من القبض على ثمانية أشخاص من بينهم طلبة من أجل ترويج الأقراص المخدرة بإحدى المؤسسات الجامعية، وذلك في إطار مجهودات الأمن المتواصلة للتصدي لظاهرة مسك واستهلاك وترويج المواد المخدّرة بجميع أنواعها وتعقب الأشخاص الضالعين في المجال.

وأمكن للوحدات الأمنية ضبط نفرين بحوزتهما 65 قرصا مخدرا من نوع إيريكا، ليقع بعد مزيد التحري القبض على مشاركيهما في عمليات الترويج بمقر سكنهم بعد التنسيق مع النيابة العمومية. وتم الإحتفاظ بجميع الأطراف بعد استشارة ممثل النيابة العمومية والأبحاث متواصلة.

كما تمكنت وحدات مركز الأمن الوطني بالعوينة، من القبض على شاب يعمد إلى ترويج المخدرات بمحيط إحدى المؤسسات التربوية بجهة العوينة بحوزته 7 قطع من مخدّر القنب الهندي وسيجارة محشوة بنفس المادة المخدرة.

كما أمكن للوحدات الأمنية ذاتها القبض على صاحب محل لبيع التجهيزات المنزلية يعمد إلى ترويج المخدرات بين الأوساط الشبابية بالجهة أين تم حجز قطعة كبيرة الحجم من مخدّر القنب الهندي بمحله التجاري ومبلغ مالي قدره 710 دنانير بمنزله.

وتم الإحتفاظ بهما بعد استشارة ممثل النيابة العمومية والأبحاث متواصلة.

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