القبض على مروّج مخدرات بنابل وحجز 259 قرصا مخدّرا

أذنت النيابة العمومية بنابل بالاحتفاظ بأحد مروّجي المخدرات ونفرين آخرين من أجل « المسك بنية الاستهلاك ومسك بنية الإتجار لمواد مخدرة » وذلك بعد أن تم القبض عليه ونفرين بمحل سكناه من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم و فرقة شرطة النجدة بعد التنسيق مع النيابة العمومية، أين عُثر على 259 قرصا مخدرا وربع صفيحة من مخدّر القنبالهندي ومبلغ مالي قدره 400 دينار.

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