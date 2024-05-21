القبض على 3 عناصر تكفيرية بتونس من أجل «الانتماء الى تنظيم إرهابي»

تمكنت دورية مشتركة بين الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بتونس و وحدات التوقي من الارهاب بإقليم تونس من ضبط عدد 3 أنفار مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل « الإنتماء إلى تنظيم إرهابي » و محكوم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 6 و 16 سنة .
وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.وفق الادارة العامة للحرس الوطني
كلمات البحث :القبض;تنظيم إرهابي;عناصر تكفيرية
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