القبض على 3 عناصر تكفيرية صادرة في حقها أحكام سجنية

تمكنت دوريات مشتركة بين الوحدات الإستعلاماتية بكل من المنطقتين المذكورتين ومصالح التوقي من الارهاب بإقليمي باجة ونابل من ضبط 2 أنفار مفتش عنهما لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل « الانتماء إلى تنظيم إرهابي » و محكوم عليهما بالسجن لمدة سنة.

وفي نفس السياق تمكنت دورية تابعة لإحدى مراكز الأمن العمومي بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة إقليم تونس من إلقاء القبض على نفر مفتش عنه من أجل » الإنتماء إلى تنظيم إرهابي » ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنة .

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهما، وفق بلاغ صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني .

كلمات البحث :أحكام سجنية;القبض;عناصر تكفيرية