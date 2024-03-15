القبض على 5 عناصر تكفيرية مفتش عنها

اخر تحديث : 15/03/2024
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

القبض على تكفيري

تمكنت مصالح إدارة مكافحة الإرهاب مركزيا وجهويا بالقصرين وتونس ونابل وأريانة بمشاركة الوحدات الإستعلاماتية معززة في بعض المداهمات بالتدخلات السريعة، من إلقاء القبض على 05 عناصر تكفيرية مفتش عنها لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي وصادرة في شأنهم أحكاما سجنية تتراوح بين 06 أشهر و05 سنوات.
وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.


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