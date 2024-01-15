القبض على 6 أشخاص مفتش عنهم من أجل «الإنتماء إلى تنظيم إرهابي»

تمكنت دوريات مشتركة بين مصالح التوقي من الإرهاب والوحدات الاستعلاماتية، بأقاليم باجة ونابل وبن عروس وبنزرت، من إلقاء القبض على 6 أشخاص مفتش عنهم من أجل «الإنتماء إلى تنظيم إرهابي » .

وأضاف بلاغ صادر عن الإدارة العامّة للحرس الوطني مساء الأحد، أن هؤلاء الأشخاص صادرة في شأنهم أحكاما سجنية تتراوح بين سنة وسنتين.

وأذنت النيابة العمومية بعد مراجعتها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

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