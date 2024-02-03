القبض على 9 أشخاص من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي

تمكنت دوريات مشتركة بين وحدات إدارة مكافحة الإرهاب مركزيا وجهويا بمختلف أقاليم الحرس الوطني بمشاركة الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بمساكن من إلقاء القبض على 9 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل « الإنتماء إلى تنظيم إرهابي » وصادرة في شأنهم أحكام سجنية تتراوح بين 02 و 13 سنة.
وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
كلمات البحث :القبض;تنظيم إرهابي
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