القرض الرقاعي الوطني ينجح في تعبئة 3.799 مليار دينار في 2023 بمعدل إستجابة قدّر بـ136 بالمائة

أعلن مدير عام « التونسيّة للمقاصّة » ماهر الزواري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم السبت، أن القرض الرقاعي الوطني الذي وقع طرحه سنة 2023، نجح في تعبئة 3،799 مليار دينار بمعدل استجابة قدّر بـ136 بالمائة مقابل قيمة 2.800 مليون دينار تمّ تحديدها، مبدئيا، في قانون المالية لسنة 2023.

وستواصل الدولة خلال سنة 2024 توفير التمويلات لفائدتها من خلال طرح قرض رقاعي وطني بقيمة 2.870 مليار دينار، بحسب الزواري.

وحصلت شركات الوساطة في البورصة على 77 بالمائة من أوامر الإكتتاب مقابل حصول البنوك على 23 بالمائة من هذه الأوامر في ما يتعلّق بالقرض الرقاعي الوطني لسنة 2023.

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