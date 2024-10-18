القرض الرقاعي الوطني 2024: انطلاق الاكتتاب في القسط الرابع بقيمة 720 مليون دينار من 20 نوفمبر

ينطلق الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024، الذي حدّد بقيمة 720 مليون دينار، قابل للترفيع، من 20 نوفمبر 2024 إلى 4 ديسمبر 2024، مع امكانية غلق الاكتتاب قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه، وفق ما نص عليه قرار وزيرة المالية المنشور في الرائد الرسمي عدد 127 الصادر، الجمعة.

وحدّد قرار وزيرة المالية، المؤرخ في 15 أكتوبر 2024 والمتعلق بضبط خاصيات إصدار القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 وشروطه وتاريخ فتح الاكتتاب فيه وغلقه، تاريخ الانتفاع بالفوائد ابتداء من تاريخ دفع السندات وتسليمها، أي يوم العمل الثاني الذي يلي تاريخ غلق الاكتتاب في القسط الرابع الذي يوافق يوم 6 ديسمبر 2024.

ويمكن الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف التالية

صنف « أ »، المخصص حصريا للاكتتاب من طرف الاشخاص الطبيعيين، وهو بقيمة اسمية بـ 10 دنانير لكل سند ومدة سداد بخمس سنوات منها أربع سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات دفعة واحدة عند حلول القسط الخامس. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي

نسبة فائدة ثابتة: 9.75 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 1.70 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للاثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 170 نقطة أساسية.

صنف « ب »: بقيمة اسمية بـ 100 دينار لكل سند ومدة سداد بسبع سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على أربعة أقساط سنوية متساوية. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي

نسبة فائدة ثابتة : 9.80 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 1.75 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 175 نقطة أساسية.

صنف « ج »: بقيمة اسمية بـ 100 دينار لكل سند ومدة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي

نسبة فائدة ثابتة: 9.95 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 1.95 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للاثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 195 نقطة أساسية

يشار الى ان الاثني عشر شهرا المعنية تبدأ بالنسبة للاصناف الثلاثة من شهر ديسمبر من السنة « ن- 1″وتنتهي في شهر نوفمبر من السنة « ن ».

وافاد هذا القرار انه يمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني واقتناء السندات حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف المذكورة آنفا دون توظيف فوائد. وفي هذه الحالة يتعهد المكتتب ضمن بطاقة الاكتتاب بعدم قبول فوائد أو المطالبة بها.

وبين القرار ذاته ان سعر الاكتتاب في الأصناف الثلاثة « أ » و »ب » و »ج » المذكورة قد حدد بـ 100 بالمائة من القيمة الاسمية للسندات.

يذكر ان الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني 2024 افضى إلى تعبئة 1270،7 مليون دينار ، متجاوزا المبلغ المستهدف، المقدر بـ700 مليون دينار، أي بنسبة استجابة قدرها 182 بالمائة.

وساهم في عملية الاكتتاب في القسط الثالث، التي امتدت من 3 الى 11سبتمبر 2024، الوسطاء في البورصة والبنوك بنسب بلغت على التوالي 69 بالمائة و31 بالمائة.

وتسعى الحكومة، في إطار قانون المالية لسنة 2024 ، الى تعبئة ما قيمته 87ر2 مليار دينار بعنوان القرض الرقاعي الوطني 2024 من خلال أربعة أقساط .

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