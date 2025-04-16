القصرين: إحالة ملف بلدية فوسانة إلى النيابة العمومية من أجل شبهات تدليس واختلاس أموال عمومية

أدى زياد الطرابلسي والي القصرين اليوم الأربعاء 16 أفريل 2025 زيارة غير معلنة الى مقر بلدية فوسانة ، وذلك في إطار مواصلة تفقد سير العمل بمختلف بلديات ولاية القصرين.

ونظر لما تمت ملاحظته من إخلالات و تلاعب في تراخيص الكهرباء و تراخيص الماء الصالح للشراب و في وصولات خلاص الأموال العمومية قرر والي الجهة إحالة الملف على انظار النيابة العمومية بشبهة التدليس و إختلاس أموال عمومية و التلاعب بمعاليم موجبة بالقانون ومحاسبة كل من سيكشف عنه البحث.

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