القصرين: إخماد حريق نشب بضيعة دولية بسبيطلة

أفاد معتمد سبيطلة، حاتم الرياحي، بأنه تمت السيطرة على حريق نشب، مساء أمس الأربعاء، بضيعة الرياض الراجعة بالنظر للمركب الفلاحي الخضراء بسبيطلة من ولاية القصرين وإخماده بالكامل من قبل وحدات الحماية المدنية بسبيطلة ووحدات الحرس الوطني بالتنسيق مع مصالح إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسبيطلة لقطع التيار الكهربائي.

وأوضح الرياحي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أنّه تم توجيه شاحنة إطفاء سعة 8 آلاف لتر والاستعانة بآلة كاسحة لإطفاء الحريق الذي أتى على 2250 حزمة (بالة) تبن دون أن يسفر على أية أضرار بشرية. وأكّد المصدر ذاته أن وحدات الحرس الوطني بالمنطقة تعهّدت بالكشف عن ملابسات اندلاع هذا الحريق الذي وصفه بالمستراب.

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