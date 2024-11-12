القصرين: إستئناف أشغال مشروع المسبح البلدي واستكمال إنجاز بعض المشاريع القطاعية



أدّى وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي يوم الإثنين 11 نوفمبر 2024، زيارة ميدانية إلى ولاية القصرين للإطلاع على واقع قطاعي الشباب والرياضة بالجهة وحلحلة عدد من المشاريع المعطلة بها.

وقد تم بالمناسبة تدشين قاعة الألعاب الفردية بمعتمدية حيدرة التي بلغت كلفتها 1.04 مليون دينارا وتدشين الملعب البلدي المعشّب بالمركب الرياضي بفوسانة وأذن الوزير بتحويل قاعة تقوية العضلات التي لم يتم استغلالها منذ 2015 إلى قاعة للألعاب الفردية.

كما تقرر إعادة افتتاح دار الشباب بفوسانة والإطلاع على مختلف فضاءاتها بعد إستكمال أشغال إعادة تهيئتها نتيجة تشققات بالبناية، أدّت إلى إغلاقها لفترة طويلة.

وسيتم النظر في إمكانية برمجة ملعب بدار الشباب وتجهيزها بالإنترنت مع تحويلها إلى مؤسسة شبابية من الجيل الثاني.

ومثّل مشروع بناء « المسبح المغطى » بولاية القصرين أحد أهم المشاريع المعطلة وذات الأولوية بالجهة، حيث تمّ الإعلان رسميا على تسريع الإجراءات لاستئناف الأشغال في أقرب الآجال، بعد توقّف دامَ ثلاث سنوات وحلّ كلّ الإشكاليات العالقة بخصوص المشروع الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله 62٪.

وقد تعهدت الوزارة بمتابعة إحداث ملعب حي المبرمج بمعتمدية الزهور.

وتم تدشين دار الشباب بسبيطلة، التي تضمّ عددا من النوادي وأذن بتوفير التجهيزات اللازمة.

هذا وقد تعهّدت وزارة الشباب والرياضة بتوفير اعتمادات إضافية ضمن ميزانية 2025، لتنفيذ القسط الأول من مشروع ملعب ألعاب القوى بالقصرين (مضمار اصطناعي) ورصد اعتمادات إضافية لمشروع إحداث ملعب بلدي بحيدرة وكذلك مواصلة تهيئة دار الشباب ماجل بلعبّاس لتكون مؤسسة من الجيل الثاني وبناء قاعة للألعاب الفردية بفريانة.

كلمات البحث :القصرين;المسبح البلدي