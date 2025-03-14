القصرين: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق قاتل طفل الأربع سنوات من أجل القتل العمد

أكد الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين عماد العمري، اليوم الجمعة 14 مارس 2025، إصدار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين لبطاقة إيداع بالسجن في حق المظنون فيه بقتل طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، بحي الزهور، من أجل القتل العمد مع سابقية القصد.

ولفت المتحدث باسم محاكم القصرين إلى أن قاضي التحقيق قد أذن بالإبقاء على المشتبه به الثاني في القضية وهو قاصر في حالة سراح.

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