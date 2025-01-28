القصرين : إنهاء مهام المكلف بتسيير بلدية النور

قرّر والي القصرين، زياد الطرابلسي، إنهاء مهام المكلف بتسيير بلدية النور و تكليف إطار للإشراف على تسييرها إلى حين تسمية كاتب عام جديد للبلدية.

وكان والي القصرين قد أدى يوم الإثنين، مرفوقا بمعتمد القصرين الشمالية و رئيس المجلس الجهوي زيارة تفقدية لمعاينة الوضع البيئي بمرجع نظر بلدية النور، حيث عاين تدهور الوضع البيئي وانتشار الفضلات و أسدى تعليماته بتسخير جميع الإمكانيات اللازمة لتعهد النظافة بالمنطقة البلدية، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لولاية القصرين.

كلمات البحث :إنهاء مهام;القصرين;بلدية النور