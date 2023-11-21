القصرين: الإحتفاظ بـ 8 أشخاص من أجل الإشتباه في تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، أمس الإثنين، بالاحتفاظ بـ 8 أشخاص من أجل الإشتباه في تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة الداخلي و عقد اجتماعات سرية وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية .

وأفادت المساعدة الاولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين حياة الزنايدي بأنه تم حجز هواتف جوالة إحتوت على مقاطع فيديو توثق جلسات تحتوي على شبهة تآمر على أمن الدولة الداخلي إضافة الى التهكم على رئيس الدولة إثر تنفيذ عملية مداهمة من قبل الوحدات الامنية لمستودع على ملك أحد التجار كان يستغله المشتبه بهم لعقد جلساتهم السرية ،و قد تم أيضا الاحتفاظ بالاشخاص المذكورين بينهم إطارات و موظفون في الجهة ومقاول (صاحب المستودع) وتاجر ، ومن بينهم ايضا من ينشط في احزاب سياسية .

هذا و قد تم الإذن لفرقة الشرطة العدلية بالقصرين للتعهد بالبحث في هذا الموضوع .

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