القصرين: الاحتفاظ بقاتل طفل الــ 4 سنوات .. ومصدر قضائي ينفي شائعات



أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ، اليوم الإربعاء ، بالاحتفاظ بشخص يبلغ من العمر 21 سنة ، اعترف بارتكابه للجريمة البشعة التي عاشت على وقعها مساء أمس معتمدية حي الزهور بمدينة القصرين، حيث تعرّض طفل يبلغ من العمر أربع سنوات للاختطاف والقتل وفق الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، عماد العمري.

وبين العمري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أن النيابة العمومية أذنت أيضا، بالاحتفاظ بمشتبه به ثان من أجل المشاركة في جريمة القتل المذكورة ،مبينا أنه قاصر ولم يعترف بعد بما نسب إليه.

وكشف أن المشتبه به الأول المعترف بجريمة القتل ( قريب الضحية ) يملك شهادة إعاقة ذهنية عميقة غير أنه في الواقع هو شخص سليم ، مبرزا أنه جار التحقق والتحري مع الجهات المعنية حول البطاقة المسندة له.

كما أشار عماد العمري إلى أن التحقيقات مازالت متواصلة في هذه الجريمة الفظيعة ، نافيا أن يكون الطفل الضحية قد تعرض لاعتداء جنسي أو لعملية ذبح كما تم تداول ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي،حيث أكد تعرضه لاعتداء بآلة حادة على مستوى الرأس.

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