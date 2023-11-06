القصرين: بتر ساق المواطن الذي أصيب في انفجار لغم وحالته حرجة

أعلن المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن المواطن الذي أصيب جراء إنفجار لغم أرضي بجبل الشعانبي، صباح اليوم الاثنين، قد خضع لعملية جراحية استعجالية لايقاف النزيف الذي تعرّض له بعد بتر ساقه اليسرى، واصفا حالته بالحرجة رغم نجاح العملية.

وأضاف المتحدث بأن المواطن المصاب، البالغ من العمر 30 عاما، قد تعرّض لإصابات متفاوتة الخطورة على مستوى الساق اليمنى والجمجمة، وفق تأكيده.

وأشار إلى أن الفرق الصحية بالمستشفى الجهوي بالقصرين وجّهت فور اعلامها بالحادث سيارة إسعاف مجهزة مع طاقم طبي كامل لتمكين المصاب من الإسعافات اللازمة وتأمين عملية نقله للمستشفى، وذلك بعد التنسيق مع الوحدات الأمنية والعسكرية والسلط الجهوية، كما وجهت مصالح الحماية المدنية بدورها سيارة إسعاف لمكان الانفجار، غير أن أفراد عائلة المواطن الذين تولوا اخراجه من الجبل قاموا بنقله على متن سيارة خاصة للمستشفى الجهوي ورفضوا التوقف لسيارتي الإسعاف.

يذكر أن المصاب هو أصيل منطقة فج بوحسين الراجعة بالنظر الى معتمدية القصرين الجنوبية وقد انفجر عليه اللغم بينما كان بصدد رعي أغنامه بالمنطقة العسكريّة المغلقة بجبل الشعانبي.

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