القصرين: تساقط الثلوج بتالة

عرفت ولاية القصرين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار تراوحت بين 1 و 10 مليمترات مع تساقط الثلوج بمعتمدية تالة، ما خلّف أثرا إيجابيا في نفوس المواطنين والفلاحين بعد طول انتظار.

وأبرز معتمد تالة جوهر شعباني في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، بأن حركة المرور متواصلة بشكل عادي، مشيرا الى أن اللجنة المحلية لتفادي الكوارث و مجابهتها و تنظيم النجدة وضعت كافة المعدات و التجهيزات الضرورية للتدخل عند الاقتضاء .

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