القصرين: تفكيك شبكة تنشط في مجال تجارة الأسلحة والمخدرات

تمكنت وحدات الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام للحرس الوطني ببن عروس في عمل مشترك مع تشكيلات من الادارة العامة لوحدات التدخل، في عملية نوعية، من تفكيك شبكة مختصة في مجال تجارة الأسلحة والمخدرات .

وقد تم إجراء سلسلة من المداهمات بجهة تلابت وأم علي والدغرة من ولاية الڨصرين أسفرت عن إلقاء القبض على 6 أطراف رئيسية من الشبكة المذكورة هذا كما تم حجز عدد 5 صفائح من مادة القنب الهندي ومسدس ناري يستعمل في تحركاتهم وفي عمليات التسلم والتسليم ومبالغ مالية متأتية من عائدات ترويج المخدرات.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني أن هذه العملية تندرج ضمن جهودها المستمرة لمحاربة الجريمة المنظمة والحد من انتشار المخدرات، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

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