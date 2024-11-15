القصرين : حجز أكثر من 7 أطنان من البطاطا

حجزت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين بالإشتراك مع أعوان الحرس البلدي بمعتمدية فريانة، مساء أمس الخميس، 2,223 طنا من مادة البطاطا دون أن يستظهر أصحابها بوثائق تثبت ما يفيد شرعية مسكها ودون أن تتوفر فيهم شروط الإتجار بمسالك توزيع هذه المادة.

كما حجزت بالتنسيق مع مصالح الحرس البلدي بمعتمدية سبيطلة 5 أطنان من مادة البطاطا لنفس الأسباب وفق مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين.

كما تم حجز كامل البضاعة المذكورة حجزا فعليا وأعيد ضخها بالمساحات التجارية بالجهة لبيعها للعموم بسعر 1650 مليم للكغ الواحد تحت إشراف ومتابعة فرق المراقبة الاقتصادية في انتظار تأمين محصول البيع بالخزينة العامة للدولة و تحرير محاضر بحث ضد المخالفين وإحالتها للقضاء.

وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه العملية تمت في إطار التصدي لعمليات ترويج المنتوجات الفلاحية خارج مسالك التوزيع القانونية.

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