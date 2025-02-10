القصرين: وفاة طفل في انفجار جسم مشبوه



توفي ليلة أمس الأحد، طفل يبلغ من العمر 14 عاما جراء انفجار جسم مشبوه لم تتحدد طبيعته بعد.

وكشف المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني شعباني، في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، أن المستشفى الجهوي بالقصرين استقبل جثة طفل، تم عرضها على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.

ولفت الدكتور الشعباني إلى أن الطفل كان قد توفي بعمادة السلوم من معتمدية حاسي الفريد، مساء أمس، مشددا على أن « وحده الطب الشرعي كفيل بتحديد طبيعة الجسم المتسبب في وفاته ».

وكانت وحدات الحماية المدنية بالقصرين قد تلقت نداءً في حدود الساعة السادسة من مساء يوم الأحد، بعد التفطن لإصابة الطفل إثر انفجار جسم مشبوه في منطقة جبلية تسمى عين المشري من منطقة المزيرعة التابعة لعمادة السلوم من معتمدية حاسي الفريد.

وتنقلت وحدات الحماية المدنية معززة بقوات من الأمن والجيش الوطنيين لنقل جثمان الطفل نحو المستشفى.

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