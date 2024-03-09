القضاء على أغلب الإرهابيين المتحصنين بالجبال ولم يبق منهم سوى 11 عنصرا

قضت القوات المسلحة الأمنية والعسكرية على أغلب الإرهابيين المتحصنين بالجبال التونسية، ولم يبق منهم، إلى حدود العام الماضي (2023)، سوى 11 إرهابيا، بعد أن كانوا في حدود 117 عنصرا، وفق معطيات

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القوات المسلحة الأمنية والعسكرية قضت على أغلب الإرهابيين المتحصنين بالجبال التونسية، ولم يبق منهم، إلى حدود العام الماضي (2023)، سوى 11 إرهابيا، بعد أن كانوا في حدود 117 عنصرا.

وأفاد بوزغاية بمناسبة إحياء ذكرى « ملحمة » بن قردان، بأن عدد العناصر الإرهابية المتحصنة بالمرتفعات تقلّص من 117 عنصرا بين سنتي 2014 و 2016 إلى 11 عنصرا سنة 2023، ينتمون إلى كتيبة « جند الخلافة » الموالية لتنظيم « داعش » الإرهابي.

وتواصل الوحدات الأمنية والعسكرية تعقب المجموعات الإرهابيّة المسلحة المتحصنة بالمرتفعات وخاصة منها الغربية، ومنها ما يُعرف بـ « كتيبة عقبة بن نافع » المنضوية تحت لواء « تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي » أو المجموعات التابعة لـ « جند الخلافة ».

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