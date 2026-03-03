القنصلية العامة بدبي والإمارات الشمالية تدعو أفراد الجالية التونسية غير الحاملين لبطاقات ترسيم قنصلي إلى المبادرة بالتسجيل

دعت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي والإمارات الشمالية، كافة أفراد الجالية التونسية غير الحاملين لبطاقات ترسيم قنصلي إلى المبادرة بالتسجيل، وذلك في إطار إحكام ربط الاتصال بجميع المواطنين التونسيين بدائرة الاعتماد، وتطبيقا لتوجيهات وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وأوضحت القنصلية، في بلاغ لها صباح اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، أن عملية التسجيل تتم إما عبر التوجه مباشرة إلى مقرها أو من خلال إرسال نسخ من جوازات السفر مرفقة بمعطيات الاتصال (رقم الهاتف و العنوان و البريد الإلكتروني) ،على البريد الإلكتروني المخصص للغرضmailto:tunisiaconsulate@gmail.com

وأكدت القنصلية العامة أن طاقمها يعمل على مدار الـ24 ساعة و لمدة 7 أيام لمتابعة تطورات الأوضاع واتخاذ الإجراءات الضرورية لفائدة أفراد الجالية، فضلا عن تأمين التواصل والرد على استفساراتهم.

وجددت بالمناسبة دعوتها إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن السلطات الإماراتية والاعتماد على المصادر الرسمية لاستقاء المعلومات.

وكانت وزارة الخارجية دعت أمس أفراد الجالية التونسية بالشرق الأوسط إلى الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية.

كلمات البحث :الجالية التونسية;القنصلية العامة بدبي والإمارات الشمالية;بطاقات ترسيم قنصلي