القيروان: انهيار جزء من منزل مهجور بالمدينة العتيقة يسفر عن إصابة امرأة مارّة بالمكان

أدّى انهيار جزء من منزل مهجور بالمدينة العتيقة بالقيروان، عشية اليوم السبت، الى إصابة امرأة خمسينية كانت مارّة بالمكان.

وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بالقيروان، العميد حمدي الوصيف، بأنه تم توجيه سيارة إسعاف تابعة لفرقة الحماية المدنية بالقيروان إلى مكان الانهيار بـ »حي المر » بالمدينة العتيقة، أين تم اسعاف المرأة التي أصيبت في عدة أجزاء من جسدها ثم تمّ نقلها إلى مستشفى الاغالبة بالقيروان.

من جانبه، أوضح المدير الجهوي للصحة بالقيروان، معمر الحاجي، بأنه تم إخضاع المصابة للفحوصات الاولية، والتي أظهرت أنّ حالتها جيدة، ولم تصب سوى بجروح بسيطة، وهي حاليا بصدد إتمام فحوصات الأشعة على مستوى الرأس والصدر.

يشار إلى أن المدينة العتيقة بالقيروان تضمّ عدة مبانٍ قديمة مهدّدة بالسقوط وتمثل خطرا على متساكنيها والمارة، وقد تم التنبيه على أصحابها بوجوب إخلائها أو هدمها.