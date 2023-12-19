القيروان: التنبيه على المساكن الآهلة بالسكان والمهددة بالسقوط بالإخلاء

التئم مساء الاثنين 18 ديسمبر 2023، إجتماع طارئ للجنة الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها و تنظيم النجدة بالقيروان، بإشراف الشاذلي الجهيناوي المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية القيروان وبحضور الكاتب العام للولاية .

وخصصت الجلسة للنظر في وضعية المدينة العتيقة و ما يمكن أن تشكله بعض المنازل والمواقع المهددة بالسقوط و أجزاء من سور المدينة من خطر على متساكنيها و على المارّة خاصة مع توقّع نزول كميات هامة من الأمطار .

وتم إثر النقاش و تبادل الآراء و حفاظا على سلامة الأرواح و الممتلكات الاتفاق على قيام معتمد القيروان الشمالية مرفوقا بالعمد بالتحول فورا إلى المساكن الآهلة بالسكان و المهددة بالسقوط و التنبيه عليهم بالإخلاء خلال هذه الفترة و توجيههم نحو مراكز الإيواء المخصصة للغرض إلى حين إيجاد حلول جذرية في الغرض .

كما تقرر مواصلة القيام بجرد في المنازل و المواقع المهددة بالسقوط و توسيع اللجنة المكلفة بذلك لتشمل بالإضافة إلى ممثل الحماية المدنية و ممثل عن بلدية القيروان ، معتمد القيروان الشمالية، عمد المدينة العتيقة ، التجهيز ، المعهد الوطني للتراث و ممثل عن جمعية صيانة مدينة القيروان .

وتقرر التسريع في إتمام عملية تقوية و مسك الجهة الخلفية للجزء المنهار من سور المدينة العتيقة مع إجراء معاينة كاملة له في انتظار ما ستسفر عنه تقارير التفقد المركزية التي تمت في الغرض .

كلمات البحث :القيروان;مساكن;مهددة بالسقوط