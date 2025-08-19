القيروان: قسم جديد للتصوير الطبي والأشعة بوحدة الأغالبة



تم يوم الاثنين، تفعيل قسم جديد للتصوير الطبي والأشعة بوحدة الأغالبة للاختصاصات الجراحية التابعة للمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، بكلفة 4 ملايين دينار شملت التهيئة والتجهيز.

وقد وقع تجهيز القسم بآلة مفراس متطورة وآلة تصوير بالصدى بكلفة 3.5 مليون دينار، ما سيسمح، حسب بلاغ صادر عشية اليوم عن وزارة الصحة، بتسريع التشخيص وتحسين التكفل بالمرضى، وتقليص فترات الانتظار، وتخفيف الضغط على مستشفى ابن الجزار، والاستجابة الفورية للحالات الاستعجالية.

كما تم تدعيم الفضاء بـ 5 فنيين في الأشعة، 4 ممرضين، إطار شبه طبي، مساعدين في الصحة وكتابة طبية.

