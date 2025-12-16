القيروان: محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 100 ميغاواط تدخل حيز الإنتاج

أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم فاطمة الثابت شيبوب الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري، على موكب تدشين أول مشروع للطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 100 ميغاواط ودخولها حيز الإنتاج بمنطقة المتبسطة- السبيخة من ولاية القيروان، وذلك في إطار مزيد دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة وتطوير المنظومة الوطنية للكهرباء .

وحضر موكب التدشين كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان ووالي القيروان ذاكر البرقاوي ورئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري وعدد من السفراء إلى جانب الرئيس التنفيذي لمجمع « أمايا باور » حسين النويس والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة وممثلين عن الجهات المانحة على غرار البنك الإفريقي للتنمية BAD مؤسسة التمويل الدولية SFI التابعة للبنك الدولي وممثلين عن مجلس نواب الشعب .

وتندرج هذه المحطة في إطار الجولة الأولى لطلبات العروض لنظام اللزمات الذي تم اسناده في ديسمبر 2019، والمصادقة على اتفاقياته بالمرسوم عدد 19 لسنة 2021 المؤرخ في 22 ديسمبر 2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بالمتبسطة .

وأكدت الوزيرة في مداخلتها أن كلفة استثمارات هذه المحطة ناهزت 250 مليون دينار حيث ستساهم في الرفع من نسبة إدماج الطاقات المتجددة في المنظومة الكهربائية وتنويع المزيج الطاقي هذا إلى جانب الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة مقابل التقليص من الطلب على استعمال الطاقة الأحفورية.

ونوهت بأهمية هذه المحطة التي تعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في تونس ونموذجا لاستقطاب كبرى الشركات الناشطة في المجال قائلة أن دخولها حيز الإنتاج في الآجال المحددة يُعزز تموقع بلادنا في مجال الطاقة النظيفة، وهو ما سيمكن من معاضدة مجهودات الدولة في تقليص الدعم على قطاع الطاقة إضافة أنها ستوفر 40 فرصة عمل جديدة لشباب الجهة.

وأفادت في هذا السياق بأن هذا المشروع يمثل 0,5% من الاستهلاك الوطني للطاقة الأولية لسنة 2024، إذ سيمكن من تقليص واردات الغاز الطبيعي بحوالي 22 مليون دولار سنويا وهو ما يمثل %2,3 من الكميات، كما سيمكن من اقتصاد حوالي 15 مليون دولار سنويا من مصاريف المحروقات للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وأوضحت أنّ سنة 2024 شهدت ديناميكية بين المستثمرين ستمكن من دخول مشاريع جديدة قريبا حيّز الاستغلال، على غرار محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 50 ميغاواط بالمزونة بولاية سيدي بوزيد وأخرى بتوزر بقدرة 50 ميغاواط، إضافة إلى انطلاق الأشغال خلال سنة 2026 لمشاريع جديدة بسيدي بوزيد وقفصة وقابس بقدرة تقارب 600 ميغاواط.

وأفادت أنه تم اسناد 190 موافقة مبدئية لمشاريع من فئة 1 و2 و10ميغاواط بقدرة جملية تناهز 290 ميغاواط وباستثمار يقدر بحوالي 600 مليون دينار.

