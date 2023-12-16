القيروان: 3 وفيات و3 جرحى في انهيار جزء من سور المدينة العتيقة

أسفر انهيار جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان، اليوم السبت، عن ثلاث وفيات وثلاثة جرحى اصيبوا بكسور وهم من العملة اللذين كانوا بصدد القيام بعملية ترميم السور، حسب ما افاد به المدير الجهوي للصحة بالقيروان معمر الحاجي.

ويشهد مكان الحادث حضورا مكثفا للوحدات الامنية.

وأكّد الحاجي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن وحدات الحماية الامنية تقوم باجلاء المواطنين والبحث عن مصابين تحت الانقاض.

يشار الى أن السور يشهد منذ فترة عمليات صيانة وترميم.

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