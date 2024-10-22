القيروان: 6 وفيات في اصطدام « لواج » بشاحنة

جدّ اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين الشبيكة والهوارب في ولاية القيروان، أسفر عن وفاة 6 أشخاص على عين المكان وإصابة 3 آخرين إصابات متفاوتة الخطورة.

وتتمثل صورة الحادث في اصطدام سيارة أجرة « لواج » كانت في اتجاه حاجب العيون بشاحنة خفيفة .

وقد تحولت سيارات الإسعاف التابعة للمستشفيات والحماية المدنية على عين المكان وقاموا بنقل المصابين إلى وحدة الأغالبة لتلقي الإسعافات اللازمة.

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