جدّ اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين الشبيكة والهوارب في ولاية القيروان، أسفر عن وفاة 6 أشخاص على عين المكان وإصابة 3 آخرين إصابات متفاوتة الخطورة.
وتتمثل صورة الحادث في اصطدام سيارة أجرة « لواج » كانت في اتجاه حاجب العيون بشاحنة خفيفة .
وقد تحولت سيارات الإسعاف التابعة للمستشفيات والحماية المدنية على عين المكان وقاموا بنقل المصابين إلى وحدة الأغالبة لتلقي الإسعافات اللازمة.
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