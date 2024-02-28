الكاتب التونسي حسونة المصباحي يفوز بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 2024

فاز الكاتب التونسي حسونة المصباحي بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة (فرع اليوميات) عن كتاب « أيام في إسطنبول »، وهي جائزة تقدم سنويا لأفضل الأعمال المحققة والمكتوبة في أدب الرحلة.

وكان قد أعلن بالتزامن في كل من أبوظبي ولندن عن نتائج « جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة » في دورتها الثانية والعشرين للعام 2023 – 2024، وهي الجائزة التي يمنحها « المركز العربي للأدب الجغرافي – ارتياد الآفاق » في أبوظبي ولندن، برعاية الشاعر محمد أحمد السويدي وبإشراف مدير عام المركز الشاعر نوري الجراح.

وفاز بالجائزة في فرع الرحلة المحققة أحمد إبراهيم النعسان من سوريا عن تحقيق كتاب (مسلية الغريب في كل أمر غريب – رحلة إلى البرازيل) لعبد الرحمن بن عبد الله البغدادي الدمشقي المدني الحسني، وأحمد جمعة عبد الحميد ويحيى زكريا السودة من مصر عن تحقيق كتاب (سفير المرتاد ورائد الإسعاد) لعلي بن يحيى بن أحمد الكيلاني القادري الحموي.

أما في فرع الرحلة المعاصرة، فقد توج بالجائزة أبو الحارث موسى إبراهيم من ليبيا عن كتاب (جولات في العالم) ومحمد خليل من المغرب عن كتاب (هكذا عرفت الصين). فيما توج الكاتب التونسي حسونة المصباحي بالجائزة في فرع اليوميات عن مؤلفه (أيام في إسطنبول).

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