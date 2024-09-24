الكاتب والشاعر عبد الجبار العشّ في ذمة الله

توفي اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، الكاتب والشاعر الكبير عبد الجبار العشّ.

والراحل عبد الجبار العش من مواليد 27 جوان 1960 بصفاقس ودرس بمعهد ترشيح المعلمين وهو عضو هيئة جمعية الدراسات الأدبية بالجهة.

ويُعتبر الكاتب عبد الجبار العش من أهم الكتاب التونسيين الذي تركوا بصمة وأثروا المدونة الأدبية بعدد من الإصدارات نذكر من بينهم مجموعة شعرية بعنوان « جلنار » وأخرى بعنوان « قصائد تحترق » ورواية « وقائع المدينة الغريبة » التي تحصلت على جائزة « الكومار الذهبي » و « أفريقستان » أما روايته الأشهر فهي « محاكمة كلب » التي ترجمها الباحث الهادي خليل إلى الفرنسية وصدرت عن المركز الوطني للترجمة وقد أعلن مؤخرا عن اعتزامه كتابة سيرته الذاتية.

ويؤكد النقاد على أهمية التجربة الروائية للراحل عبد الجبار العش حيث تلتقي في كتاباته المعارف التاريخية والأدبية والفنية والسياسية بالتخييل أو ما يصطلح عليه بـ « الكتابة العالمة ».

وقد تقدمت وزارة الشؤون الثقافية إلى عائلة عبد الجبار العشّ وإلى الأسرة الثقافية والأدبية والفنية الموسعة بالتعازي راجية من الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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