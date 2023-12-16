الكاتب والصحفي محمد مصمولي في ذمة الله

فقدت الساحة الثقافية والإعلامية اليوم السبت الكاتب والصحفي محمد مصمولي الذي وافته المنية عن سن ناهزت 83 عاما.

واشتهر الفقيد بكتاباته الشعرية والأدبية والنقدية وبصوته الإذاعي على موجات الإذاعة التونسية. كما عرفه المثقفون والصحفيون بغليونه الذي لا يفارقه وبابتسامته التي تعلو محياه.

وولد محمد مصمولي في شهر أكتوبر من عام 1940 بمدينة باجة. كما تألق في وقت مبكر جدًا من خلال كتاباته، مما أكسبه لقب كاتب منذ طفولته عندما كان في المدرسة الابتدائية بباجة، وهو الذي لم يقرأ سوى كتاب واحد (تاجر البندقية لشكسبير) ولكنه تأثر بالبرامج الأدبية التي كانت تذيعها الإذاعة التونسية، وهو ما يفسر شغفه بالراديو.

ودخل المصمولي عالم الصحافة والإعلام من بوابة الإذاعة التونسية، حيث ساعده الأستاذ الفقيد البشير بن سلامة في إنتاج البرامج الإذاعية الأدبية. اشتهر بين عامي 1968 و1978 ببرنامجه الإذاعي على الإذاعة الوطنية « ما تسمعه اليوم تقرأه غداً »، كما اشتهر المصمولي لكونه أحد مؤسسي حركة الطليعة الأدبية عام 1968.

وواصل الفقيد المساهمة بانتظام في إثراء محتوى العديد من الصحف المحلية. كما شغل منصب رئيس تحرير مجلة « الهدف » الأسبوعية. واضطلع أيضا بعديد المسؤوليات المختلفة صلب وزارة الشؤون الثقافية.

وتجدر الإشارة إلى أن جثمان الفقيد محمد مصمولي سيُشيّع غدا الأحد بمقبرة الجلاز بالعاصمة إثر صلاة الظهر. وينطلق موكب الجنازة من مقر سكناه بحي الغزالة.

كلمات البحث :صحفي;كاتب;محمد مصمولي;وفاة