الكاف: إجراء 13 عمليّة زرع وصلة شريانيّة وريديّة لمرضى القصور الكلوي في يوم

نجح المستشفى الجهوي بالكاف، يوم السبت 13 ديسمبر 2025، في إجراء 13 عملية زرع وصلة شريانية وريدية (FAV) لفائدة مرضى القصور الكلوي الخاضعين لتصفية الدم، من بين 20 مريضًا تم فحصهم.

وجاء هذا الإنجاز بعد تعزيز الموارد البشرية، و تجهيز قاعة العمليات المركزية بالتجهيزات اللاّزمة من الوزارة ، وتفعيل الرقمنة، في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، خاصة في الجهات الداخلية.

وقد تمّت العمليّات بالشراكة مع جمعية « أنقذ حياة » والجمعية التونسية لمرضى القصور الكلوي، وبمشاركة فريق طبي مختص قاده أمين جمّل، أستاذ جراحة القلب والشرايين ومروى عيداني، رئيسة قسم الجراحة العامة وسلمى الجزيري، رئيسة قسم التخدير والإنعاش وحمد الشرميطي، رئيس قسم تصفية الدم وبدعم الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى.

