الكرة الحديدية التونسية تتألق في بطولتي العالم للأكابر والشبان بإحرازها فضية و3 برونزيات

أحرز المنتخب التونسي للكرة الحديدية الحرة للأكابر الميدالية البرونزية في اختصاص الثلاثي ضمن بطولة العالم التي احتضنتها مدينة ديجون الفرنسية من 5 إلى 8 ديسمبر الجاري بعد خسارته في الدور نصف النهائي اليوم الاحد امام نظيره الايطالي.

وكان المنتخب التونسي الذي تالف من محمد خالد بوقريبة ومجدي الهمامي وسفيان بن ابراهيم ولسعد الماي استهل مشاركته بخوض الدور التمهيدي (النظام السويسري) محققا اربعة انتصارات على فنلندا ولبنان وكمبوديا والارجنتين مقابل خسارة واحدة امام فرنسا ليصعد الى الدور السادس عشر الذي تفوق خلاله على ماليزيا قبل ان ينهزم امام مدغشقر محرزا بذلك المركز الثاني. وفي الدور ثمن النهائي، تغلبت العناصر الوطنية على المانيا ثم ازاحت في الدور ربع النهائي لوكسمبورغ.

ومن جهة اخرى، تالق رائد القروي في منافسات بطولة العالم للشبان للكرة الحديدية المقيدة التي اختتمت اليوم الاحد في بوروتريكو بحصوله على فضية الرمي بالدقة وبرونزية الفردي في الفئة العمرية تحت 18 عاما.

كما ظفر اسامة البلطي في نفس البطولة العالمية بالميدالية البرونزية لاختصاص المركب في الفئة العمرية تحت 23 عاما.

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