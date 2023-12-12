الكشف عن شبكة تنشط في مجال الهجرة غير النظاميّة عبر دولتي روسيا و صربيا

تمكّنت وحدات الإدارة الفرعيّة للاستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني من الإطاحة والكشف عن شبكة تنشط في هذا المجال إضافة إلى تهريب الأموال عبر العملة الإفتراضية وقد تمكّنت وحدات إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني من ضبط 08 أنفار من بينهم 03 أجانب كما تم حجز مبالغ مالية متفاوتة قدّرت بــــ 88 ألف دينار و 22 ألف دولار 300 أورو .

وكشفت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها، أنه تمّت استشارة النّيابة العموميّة بجميع الحيثيّات التي أذنت للفرقة المركزية الثانية بالإدارة الفرعية للأبحاث بالاحتفاظ بكامل المجموعة ومباشرة قضية عدليّة موضوعها « تكوين وفاق قصد مساعدة الأشخاص على الهجرة بطريقة غير شرعية و الإتجار بالبشر و شبهة غسيل أموال « .

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