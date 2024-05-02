الكشف في جبنيانة وحلق الوادي عن ورشتين لصنع «قوارب الموت»

تمكنت دورية مشتركة بين الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة جبنيانة والمنطقة البحرية بصفاقس بمشاركة وحدات الإدارة الفرعية للاستعلام من الكشف عن ورشة معدة لصنع القوارب البحرية المخصصة لنقل المهاجرين غير الشرعيين.

وأفاد بلاغ، صادر اليوم الخميس 2 ماي 2024 عن الإدارة العامة للحرس الوطني، أنه جرى إلقاء القبض على 3 أشخاص، بينهم شخص مفتش عنه وحجز مركبين حديديين حديثي الصنع والمعدات المستعملة في الغرض.

بدورها، تمكنت الوحدات الاستعلاماتية بالمنطقة البحرية للحرس الوطني بتونس بإقليم بحري الشمال من الكشف عن شبكة مختصة في التنظيم والإعداد لعمليات الاجتياز، وإلقاء القبض على شخصين من عناصرها.

وأكد المصدر ذاته، في بلاغ ثان، أنه ثبت تورط هذين الشخصين في صنع الزوارق المطاطية ووقع حجز لديهما 3 مراكب مجهولة المصدر وبعض المعدات المستغلة في عمليات الصنع.

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