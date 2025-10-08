الكـ.يا.ن يختطف علي كنيس المشارك التونسي على متن سفينة « الضمير »

أعلن الأسطول المغاربي لكسر الحصار عن غزة اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الصهيونية اختطفت فجر اليوم علي كنيس المشارك التونسي على متن سفينة « الضمير » اثر اعتراض أسطول الحرية أثناء إبحاره في المياه الدولية في طريقه لفتح ممرّ بحري نحو غزة.

وكانت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة قد أعلنت اليوم، أن قوات النظام الصهيوني اعترضت اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 تحت جنح الظلام خلال ساعة واحدة فقط ثماني سفن من سفن أسطول الحرية التي انطلقت في الموجة الجديدة لكسر الحصار عن غزة بينها سفينة الضمير التي تقل 93 صحفيا وطبيبا وناشطا، عندما كانوا في المياه الدولية على بُعد 120 ميلًا بحريًا (220 كم) من غزة.