«الكنام» يقرر مواصلة العمل بمنظومة «الطرف الدافع» بصفة مباشرة مع الصيدليات

قرر الصندوق الوطني للتأمين على المرض « الكنام » بصفة استثنائية تمكين منخرطي المنظومة العلاجية الخاصة من الانتفاع باسترجاع مصاريف اقتناء الأدوية المتعلقة بالأمراض العادية، طبقًا للإجراءات المعمول بها في الغرض، حسب البلاغ الصادر اليوم الثلاثاء عن الصندوق.

كما تقرر مواصلة العمل بمنظومة « الطرف الدافع » بصفة مباشرة مع الصيدليات وذلك حرصًا على ضمان استمرارية تزويد المضمونين الاجتماعيين بالأدوية في أفضل الظروف وبصفة منتظمة.

ووردذ في ذات البلاغ انه وحرصا من الصندوق الوطني للتأمين على المرض على ضمان استمرارية الخدمات الصحية وحماية حقوق منظوريه ضمن المنظومة العلاجية الخاصة على إثر القرار الصادر، من جانب واحد، عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بتاريخ السبت 25 أكتوبر 2025، والمتعلق بـ إيقاف العمل بصيغة « الطرف الدافع » الخاصة بالأمراض العادية بدايةً من يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، وعدم تجديد الاتفاقية الخاصة بالطرف الدافع لسنة 2026، وذلك دون احترام الإجراءات والآجال القانونية والتعاقدية المنصوص عليها بالاتفاقية القطاعية،فقد تم اتخاذ الإجراءات آنفة الذكر بصفة استثنائية.

