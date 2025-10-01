أسطول الصمود: اعتراض 4 سفن واعتقال نحو 70 شخصية

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة مساء اليوم الأربعاء، أن القوات البحرية للكيان المحتل اعترضت مساء اليوم الأربعاء، 4 سفن واعتقلت نحو 70 شخصية، لكن مازالت 40 سفينة تبحر في اتجاه غزة .

وكشفت اللجنة أنه تبقى على الوصول لغزة 165 كيلومتر.

وكانت القوات البحرية للكيان المحتل قد قامت مساء اليوم، في مرحلة أولى باعتقال نشطاء سفينتي ألما وسيروس التابعتين لأسطول الصمود وأمرت الأسطول بالتوجه إلى ميناء أسدود بحجة « تفتيش المساعدات » لكن الأسطول رفض وظل ثابتا ومتجها نحو غزة.

