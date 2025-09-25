اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غـ.ز.ة تكشف عن انطلاق أسطول جديد من إيطاليا بعد غدٍ السبت

أدانت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة بأشد العبارات الاعتداءات الصهيونية المتكررة على سفن « أسطول الصمود » ، معتبرة إياها قرصنة في المياه الدولية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وإصرارًا على فرض الحصار الجائر على أكثر من مليوني إنسان في غزة.

كما أشادت اللجنة بالمواقف الأوروبية، خاصة خطوات إيطاليا وإسبانيا بإرسال سفن لتأمين الأسطول، ومواقف إيرلندا والسويد ومئات البرلمانيين حول العالم، التي تعكس التزامًا أخلاقيًا بحرية الملاحة وحماية المدنيين، في وقت تلتزم فيه حكومات عديدة الصمت أمام الإبادة بحق الفلسطينيين.

في المقابل، عبرت اللجنة عن أسفها لتقاعس كثير من الدول العربية والإسلامية، وغياب المبادرات الفاعلة لحماية النشطاء المدنيين، معتبرة ذلك تخليًا مؤلمًا عن الواجب القومي والديني والإنساني تجاه مواطنيها ورعاياها الذين يشاركون في سفن الأسطول وتجاه المجزرة المستمرة في غزة.

ودعت اللجنة أحرار العالم والشعوب العربية والإسلامية إلى تحركات سلمية واسعة وخلاقة من أجل حماية الأسطول والمتضامنين، والضغط على الاحتلال لوقف الحرب، ورفع الحصار، وفرض ممر لدخول المساعدات الإنسانية فورًا.

وأكد رئيس اللجنة، زاهر بيراوي، أن الهدف هو تحقيق واجب الوقت المتمثل في حشد ضغط شعبي وأخلاقي وقانوني ينهي مأساة غزة ويمنع التهجير القسري، مشددًا على أن أسطول الحرية والصمود ومبادرات كسر الحصار ستبقى رمزًا لرفض الظلم والخضوع للمحتل والتطبيع مع الإبادة، وتأكيدا على التشبث بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

كما أكد استمرار عمل اللجنة مع شركائها لكسر الحصار وإيصال المساعدات، رغم تهديدات الاحتلال ومحاولاته المستمرة لتشويه صورة المتضامنين.

وجددت اللجنة الإشارة إلى أنه ومع الساعات المتوقَّع وصول سفن أسطول الصمود العالمي إلى شواطئ غزة، ستنطلق يوم السبت موجة جديدة من عدد من السفن ضمن أسطول آخر يبحر من إيطاليا، في إطار تعاون تحالف أسطول الحرية الدولي مع مبادرة « ألف مادلين نحو غزة » .

