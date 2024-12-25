اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية تسند جوائز المشعل الأولمبي لعام 2024

أسندت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية مساء اليوم الأربعاء، جوائز المشعل الاولمبي لأفضل رياضيي عام 2024 وذلك في حفل احتضنه أحد نزل العاصمة وذلك بحضور ثلة من الوجوه والشخصيات الرياضية.

ونال كل من فراس القطوسي لاعب التايكواندو والعداءة مروى بوزياني المتوجين أمس الثلاثاء بلقب افضل رياضيي عام 2024 في استفتاء وكالة « وات » لعام 2024 جائزة المشعل الاولمبي بعنوان الامتياز الرياضي في صنفي الذكور والاناث.

ومنحت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية جوائز خاصة لكل من لاعب التايكواندو خليل الجندوبي والسباح احمد الجوادي والرباع ايمن باشا والمبارز فارس الفرجاني.

وفي رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، أسند المشعل الاولمبي لكل من وجدي البوكحيلي (رجال) ومروى البراهمي (سيدات).

كما تم بالمناسبة تكريم ثلة من الجامعات الرياضية بعنوان الاستحقاق الاولمبي الوطني (جامعة التايكواندو والعاب القوى والمبارزة) وعدد من مراكز النهوض بالرياضة وإطارات رياضية في مختلف الاختصاصات وجمعيات من الرياضة المدرسية.

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