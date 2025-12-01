اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات تُصادق على 13 مشروعًا استثماريًّا وقروض عقارية لباعثين شبان

عقدت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات إجتماعها الحادي عشر لسنة 2025 يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 حيث تم خلالها المصادقة على 13 عملية استثمار بولايات زغوان ونابل وصفاقس وبنزرت ومدنين ومنوبة وسوسة بقيمة استثمارات جملية تقدر بـ 31 مليون دينار في القطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الأحياء المائية التحويل الأولي.

كما صادقت اللجنة على إسناد 04 قروض عقارية لباعثين شبان لاقتناء أراضي فلاحية على مساحة جملية تساوي 42.5 هك بولايات قابس والقصرين وسيدي بوزيد وسليانة بقيمة جملية في حدود 719 ألف دينار لبعث مشاريع فلاحية عليها.

