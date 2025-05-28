لجنة اليقظة ومكافحة الجراد تدعو لإيلاء موضوع الجراد الصحراوي الأهمية القصوى

دعت جلسة عمل اللجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد، المنعقدة، الاربعاء، إلى مزيد ايلاء موضوع الجراد الصحراوي الأهمية القصوى من جميع الوزارات والهياكل المعنية وتوفير كل الإمكانيات المتاحة من اجل مجابهة خطر غزو مُحتمل خلال الفترة الخريفية المقبلة.

وخصصت اشغال اللجنة التي اشرف على جلستها رئيسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، لمتابعة الحملة الوطنيّة لمكافحة الجراد الصّحراوي بالجنوب التّونسي عبر عرض الوضع الحالي والتّحدّيات المطروحة ودراسة الحلول الممكنة للحد من هذه الآفة.

وقد اوصت، ايضا، بالتنسيق المحكم بين جميع الأطراف المتدخلة في المواجهة قصد إحكام جهود مجابهة الجراد الصحراوي ومواصلة اليقظة والمتابعة عن طريق متابعة تحركات الآفة والرصد والاستكشاف والمداواة، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة.

وستضّل اللّجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد، التّي انطلقت منذ 12 مارس 2025، وحضر اجتماعها، اليوم، اغلبية اعضائها واطارات من وزارة الفلاحة، في حالة انعقاد دائم.

وشهدت الجلسة تقديم عرض حول الوضع الحالي للجراد وتقدّم سير الحملة والإجراءات التي تمّ اتخاذها لمجابهة هذه الآفة ودراسة مختلف الفرضيات المتوقعة للفترة المقبلة والاستعدادات الواجب اتخاذها من طرف مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة طبقا للأمر الحكومي عدد 845 لسنة 2018 وقرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 16 أكتوبر 2019.

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