الليلة: أمطار بالشمال والحرارة تصل إلى درجة واحدة

يكون طقس الليلة، أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة و محليا رعدية بالشمال والسواحل الشرقية وسحب عابرة ببقية الجهات.

تكون الرياح شمالية بالشمال و الوسط و غربية بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل و ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، أما البحر متموج بالسواحل الشمالية و مضطرب الى محليا شديد الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة ليلا بين درجة واحدة و 6 درجات بالمرتفعات الغربية و بين 07 و 11 درجة ببقية الجهات.

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