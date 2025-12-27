الليلة: أمطار بالشمال وجهة الساحل مع رياح تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س

اخر تحديث : 27/12/2025
يكون طقس اليوم السبت، أحيانا كثيف السحب مع أمطار بالشمال وجهة الساحل وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد وسحب عابرة ببقية الجهات.
تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فقوية بالشمال وبخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات و أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر شديد الإضطراب بالشمال وخليج الحمامات ومضطرب ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة ليلا بين 03 و 08 درجات بالمناطق الغربية وبين 09 و 14 درجة ببقية الجهات.


