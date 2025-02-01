الليلة: أمطار تكون أحيانا غزيرة مع رياح قوية



يتواصل الليلة، نزول الأمطار بالشمال و الوسط و محليا الجنوب وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة خاصة بجهة الوطن القبلي.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال و بخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة ليلا بين 04 و 08 درجات بالمرتفعات الغربية وبين 09 و14 درجة ببقية الجهات.

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