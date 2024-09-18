الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق

يتواصل بقية اليوم الأربعاء، و خلال الليلة القادمة نزول الامطار الرعدية خاصة بالمناطق الشرقية و تكون غزيرة بجهة صفاقس و محليا بجهتي الساحل و الوطن القبلي .
تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة وتتقوى أثناء مرور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كلم/س، أما البحر متموج بخليج قابس وقليل الإضطراب ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 22 و 26 درجة وتكون في حدود 18 بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 30 درجة بأقصى الجنوب.
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