الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق

يتواصل بقية اليوم الأربعاء، و خلال الليلة القادمة نزول الامطار الرعدية خاصة بالمناطق الشرقية و تكون غزيرة بجهة صفاقس و محليا بجهتي الساحل و الوطن القبلي .

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة وتتقوى أثناء مرور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كلم/س، أما البحر متموج بخليج قابس وقليل الإضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 22 و 26 درجة وتكون في حدود 18 بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 30 درجة بأقصى الجنوب.

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