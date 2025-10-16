الليلة: أمطار ضعيفة بالمناطق الساحلية الشمالية

يتميز طقس الليلة، بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار ضعيفة بين الحين والآخر بالمناطق الساحلية الشمالية.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر متموج.

تتراوح الحرارة ليلا بين 14 و 19 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 18 و22 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 24 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب.

كلمات البحث :أمطار;المناطق الساحلية الشمالية;طقس